Milan | Tonali svela | “Il mio miglioramento? E’ collegato alla Champions”

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Tonali: 'Tenere duro è una dote necessaria nel calcio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Tonali: 'Tenere duro è una dote necessaria nel calcio' - milanmagazine_ : MILAN - Tonali: 'Tenere duro è una dote necessaria nel calcio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Tonali: 'Tenere duro è una dote necessaria nel calcio' - napolimagazine : MILAN - Tonali: 'Tenere duro è una dote necessaria nel calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tonali

Parla così Sandro, centrocampista dele della Nazionale, in un'intervista a 'La Repubblica', in attesa dei match di campionato contro Juventus e Inter che testeranno le reali ambizioni ...Parla così Sandro, centrocampista dele della Nazionale, in un'intervista a 'La Repubblica', in attesa dei match di campionato contro Juventus e Inter che testeranno le reali ambizioni ...Sandro Tonali non ha potuto giocare contro lo Spezia per squalifica. Ai microfoni di Repubblica, il giovane centrocampista rossonero ha rilasciato queste parole sulla sconfitta del suo Milan ...Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a La Repubblica. Un Tonali a 360°. Il suo essere milanista, il lavoro per prendersi il Milan ...