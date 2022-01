Milan, rinnovo Romagnoli in stallo: balla un milione. La situazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fase di stallo tra il Milan e Romagnoli sul rinnovo di contratto del difensore: la situazione Il Milan e Alessio Romagnoli vivono una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I rossoneri hanno proposto al centrale un prolungamento fino al 2026 a 3.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, partendo da una base fissa di 2.8 milioni. Dal canto suo Romagnoli, che ha accettato di ridursi l’attuale ingaggio da 6 milioni di euro, ne chiede 4.5 (3.5 più uno di bonus). Come riferisce Il Giornale, balla un milione tra domanda e offerta: la Juventus resta in agguato per prelevarlo a parametro zero se si dovesse arrivare alla clamorosa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fase ditra ilsuldi contratto del difensore: laIle Alessiovivono una fase diper quanto riguarda ildel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I rossoneri hanno proposto al centrale un prolungamento fino al 2026 a 3.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, partendo da una base fissa di 2.8 milioni. Dal canto suo, che ha accettato di ridursi l’attuale ingaggio da 6 milioni di euro, ne chiede 4.5 (3.5 più uno di bonus). Come riferisce Il Giornale,untra domanda e offerta: la Juventus resta in agguato per prelevarlo a parametro zero se si dovesse arrivare alla clamorosa ...

