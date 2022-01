Milan | Kessie premiato come uomo partita dopo Costa d’Avorio-Algeria

(Di venerdì 21 gennaio 2022), centrocampista del, è stato il migliore in campo nel match di Coppa d'Africa, in cui ha anche segnato, vincendo.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Secondo Sky Sport Uk il Totteham lavora per ingaggiare Kessiè in vista della prossima estate: le ultime sul calciomercatoSecondo quanto riportato dal collega inglese Lyall Thomas, giornalista di SkySportsUK, il Tottenham vorrebbe ingaggiare Franck Kessié già durante questa finestra di mercato. Il centrocampista ...Calciomercato Juventus, le manovre del Tottenham si intrecciano in maniera inestricabile con quelle di diversi club di Serie A. La vittoria contro il Leicester all'ultimo secondo ha rappresentato - ...Continua la caccia al difensore centrare in casa Milan. Il presidente del Lille pubblicamente ha ribadito l'incedibilità di Sven Botman ("Nessuna trattativa perché vogliamo tenerlo") eppure i dirigent ...Dopo la sconfitta contro la Costa d’Avorio e l’eliminazione dalla Coppa d’Africa, Bennacer farà subito rientro in Italia ...