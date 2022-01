Milan-Juventus | Zambrotta | “Juve in ripresa | il Milan ha più pressione”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Gianluca, ex calciatore, ha parlato della prossima sfida di campionato tra, squadre in cui ha giocato

Advertising

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - Angelredblack1 : RT @serieApallone: ????Durante un'intervista ad un giornale italiano l'attaccante del #Milan #Giroud ha dichiarato che nell'estate del 2020 h… - serieApallone : ????Durante un'intervista ad un giornale italiano l'attaccante del #Milan #Giroud ha dichiarato che nell'estate del 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Commenta per primo Il terzino rossonero Alessandro Florenzi è stato intervistato daTV in vista didi domenica sera. Queste tutte le sue dichiarazioni: Sul suo momento di forma : 'Questa è la normalità di quello che mi aspettavo di dare. Spero di dare anche di più di quello che ......è più forte che mai la voglia di spedire nel dimenticatoio il beffardo ko contro lo Spezia e di battere lanel big match di domenica. A suonare la carica attraverso i microfoni diTV ...Cambia l’arbitro di Milan-Juventus, gara valida per la 23^ giornata di campionato in programma domenica 23 gennaio alle ore 20.45 Vista l’indisponibilità di Daniele Orsato, fischietto inizialmente des ...Zlatan Ibrahimovic, che ha collezionato 70 presenze e 23 gol con la maglia della Juventus in Serie A TIM tra il 2004 e il 2006, ha realizzato due gol contro i bianconeri nel torneo: entrambi al Meazza ...