Milan-Juventus tra campo e mercato | le ultime | PM VIDEO

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Testa al campionato, ma anche al calcio. Il nostro Stefano Bressi fa il punto sul prossimo impegno delcontro lae sulletrattative in entrata e in uscita.

Allungare in classifica per poi godersi senza troppe pressioni la sfida tradi domenica sera. È questo l'obiettivo dell'Inter, che domani dovrebbe ospitare a San Siro il Venezia. Il condizionale resta d'obbligo, ma sembra esser stato sciolto dall'annuncio del ...Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Maignan - Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Bakayoko - Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao - Ibrahimovic. ...Antonio Cassano, intervenuto in diretta su Twitch alla BoboTV, ha parlato di un nome a sorpresa per il futuro per la panchina del Milan. Queste le sue ..."Nessuno si è accorto dei rimbalzi strani del pallone sul green di San Siro? Lo stato del terreno è disagevole e nei prossimi giorni condizionerà chi scenderà in ...