Milan-Juventus spartiacque della stagione, Inter e Napoli rischiano di non giocare (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ultima giornata di Serie A di gennaio, poi un'incredibile sosta per le nazionali senza l'Italia in campo. Ma si tratta di un turno di campionato assolutamente scoppiettante, che potrà dire tanto in chiave scudetto, salvezza e per tutte le posizioni che valgono l'Europa. Il tutto, però, Asl permettendo: il nuovo protocollo è già in vigore e dà uniformità, il problema è che il numero magico, quei 9 positivi contemporaneamente che possono far scattare l'Intervento dell'Asl, sono già stati raggiunti o quasi da alcune squadre. E così, torna lo prepotentemente lo spettro dei rinvii: il Venezia ha otto giocatori positivi conclamati, un altro tesserato che potrebbe essere un giocatore, e così l'Inter sabato rischia di restare a guardare ancora una volta dopo Bologna; non solo, perché la Salernitana ha nove giocatori out per Covid e se non guarisce nessuno ...

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - AntoVitiello : Designazione arbitrale per #MilanJuve L'arbitro sarà #Orsato MILAN – JUVENTUS h. 20.45 ORSATO COSTANZO – PASS… - VEAPCbkAAOeyrhB : RT @GiovaAlbanese: Qui Continassa: #Bernardeschi oggi si è allenato regolarmente in gruppo, si candida per una maglia da titolare col Milan… - ficulle39 : @capuanogio TEMA Come mettere in difficoltà un arbitro prima che inizi la partita. SVOLGIMENTO Designare Orsato per Milan Juventus. -