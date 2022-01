Milan-Juventus | il pronostico | chi vincerà il big match?

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Una sfida da non perdere, quella in programma a San Siro domenica 23 gennaio alle 20.45 e valevole per la 23esima giornata di Serie A. Ildi Stefano Pioli, attualmente secondo in classifica a -2 dall'Inter capolista e reduce dal

Parla così Sandro Tonali, centrocampista dele della Nazionale, in un'intervista a 'La Repubblica', in attesa dei match di campionato controe Inter che testeranno le reali ambizioni ...... ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare domenica a San Siro contro il. Una buona ... anche quando lavinceva c'era sempre la sensazione che Bernardeschi non riuscisse a ...La 23ª giornata del campionato di Serie A si aprirà venerdì 21 gennaio con Verona-Bologna e prevede diverse partite interessanti come Lazio-Atalanta e Milan-Juventus. Come al solito, tanti match ...Il Milan prova lo sgambetto a Inter e Juventus: le carte rossonere per avere la meglio per il centrocampista che piace alle rivali ...