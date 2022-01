Milan, Giroud: “Siamo spalle al muro. Serra? Abbiamo le nostre colpe” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto il francese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier, attaccante del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto il francese

Advertising

AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - AntoVitiello : Nel Milan gioca titolare numero 9 #GIROUD e non 17 Leao - PianetaMilan : #Milan, #Giroud: 'Siamo spalle al muro. Serra? Abbiamo le nostre colpe' - sportli26181512 : CorSport - Giroud: 'Contro la Juventus voglio rivedere il solito Milan. Ibra è il motore della squadra': C'è grande… -