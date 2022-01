Milan, Giroud: «Serra? Noi abbiamo le nostre responsabilità» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante rossonero Olivier Giruod ha parlato alle colonne del Corriere dello Sport. Le parole dell’attaccante del Milan: KO CONTRO LO SPEZIA – «Non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi o farci assalire da timori e dubbi perché abbiamo perso in casa un match che dovevamo vincere. Contro la Juventus voglio rivedere il solito Milan generoso, determinato e pronto a riscattarsi subito. D’accordo siamo caduti male, ma siamo pronti a combattere, come si dice, con il coltello tra i denti». Serra – «L’arbitro ha subito capito di aver sbagliato: ha chiesto scusa e gli si leggeva in faccia che era dispiaciuto. Purtroppo si è trattato di una situazione di gioco che è accaduta e sulla quale non possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivierha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante rossonero Olivier Giruod ha parlato alle colonne del Corriere dello Sport. Le parole dell’attaccante del: KO CONTRO LO SPEZIA – «Non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi o farci assalire da timori e dubbi perchéperso in casa un match che dovevamo vincere. Contro la Juventus voglio rivedere il solitogeneroso, determinato e pronto a riscattarsi subito. D’accordo siamo caduti male, ma siamo pronti a combattere, come si dice, con il coltello tra i denti».– «L’arbitro ha subito capito di aver sbagliato: ha chiesto scusa e gli si leggeva in faccia che era dispiaciuto. Purtroppo si è trattato di una situazione di gioco che è accaduta e sulla quale non possiamo ...

