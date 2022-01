Milan, contatti con Tottenham per Tanganga: si lavora al prestito (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milan al lavoro in sede di calciomercato per cercare di arginare l’emergenza difesa, sempre più evidente dopo l’infortunio di Tomori. Dall’Inghilterra arriva il nome che sarebbe sul taccuino di Maldini e della dirigenza rossonera: si tratta di Japhet Tanganga, 22enne del Tottenham che ha finora messo a referto 18 presenze con la maglia degli Spurs. Secondo la BBC il Milan punta ad un prestito per il giocatore sotto contratto con i londinesi fino al 2025, ma l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte che attende il rientro di Romero e adesso sta effettivamente schierando Tanganga, sceso in campo anche nell’ultimo impegno contro il Leicester. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022)al lavoro in sede di calciomercato per cercare di arginare l’emergenza difesa, sempre più evidente dopo l’infortunio di Tomori. Dall’Inghilterra arriva il nome che sarebbe sul taccuino di Maldini e della dirigenza rossonera: si tratta di Japhet, 22enne delche ha finora messo a referto 18 presenze con la maglia degli Spurs. Secondo la BBC ilpunta ad unper il giocatore sotto contratto con i londinesi fino al 2025, ma l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte che attende il rientro di Romero e adesso sta effettivamente schierando, sceso in campo anche nell’ultimo impegno contro il Leicester. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Milan contatti Mercato, il Manchester City converge su Vlahovic. Milan, per la difesa in rialzo Tanganga Vlahovic aspetta il Manchester City, che pensa anche a Lewandowski. Haaland, contatti con il Bayern Monaco. E il Milan riflette sul difensore. Vlahovic sogna il Manchester City Il profilo di Vlahovic piace sempre molto al Manchester City, che è alla ricerca di un centravanti ...

Dall'Inghilterra: il Milan su Aubameyang In questo contesto si posizione l'indiscrezione lanciata da Sky Sport Uk, che parla di contatti preliminari tra Milan e Arsenal per Aubameyang. L'attaccante gabonese, che di recente ha avuto qualche ...

Milan, si lavora per rinforzare la difesa a giugno: contatti con due squadre

