Michelle Hunziker choc: violenze e ricatti sessuali in cambio di… (Di venerdì 21 gennaio 2022) Siamo abituati a vederla sempre felice e sorridente. Michelle Hunziker è uno dei volti più amati e di successo del piccolo schermo. Svizzera di origini ma italiana d’adozione, Michelle è una conduttrice molto nota. Spesso, grazie al suo profilo Instagram ci regala scene di vita quotidiana destreggiandosi tra il lavoro, suo marito Tomaso Trussardi e le sue tre figlie, Sole, Celeste e la più grande, Aurora Ramazzotti. Tempo da dedicare alle amiche e al divertimento ne ha, ma come la gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un vissuto e soprattutto è stata vittima di momenti davvero delicati. Anche per la Hunziker tutto non è sempre stato rose e fiori e attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Chi”, la showgirl ha svelato alcune pagine di vita burrascose. Momenti che non tutti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Siamo abituati a vederla sempre felice e sorridente.è uno dei volti più amati e di successo del piccolo schermo. Svizzera di origini ma italiana d’adozione,è una conduttrice molto nota. Spesso, grazie al suo profilo Instagram ci regala scene di vita quotidiana destreggiandosi tra il lavoro, suo marito Tomaso Trussardi e le sue tre figlie, Sole, Celeste e la più grande, Aurora Ramazzotti. Tempo da dedicare alle amiche e al divertimento ne ha, ma come la gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un vissuto e soprattutto è stata vittima di momenti davvero delicati. Anche per latutto non è sempre stato rose e fiori e attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Chi”, la showgirl ha svelato alcune pagine di vita burrascose. Momenti che non tutti ...

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - med9615 : some of my last work /alcuni dei miei ultimi lavori #celebrityfakes #italiancelebrity #fake #sabrinaferilli… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, cosa c`è dietro alla sperazione? #michelle #hunziker #tomaso #trussardi… - TheItaLuxury : RT @ParliamoDiNews: Michelle Hunziker e Trussardi addio, la bomba gossip: `Chi c`è dietro la crisi` - -