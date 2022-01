“Michael” | l’angelo che balla come John Travolta stasera in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Quando ci fermeremo a mangiare ti rimetterai l’impermeabile, vero?.. la gente potrebbe vedere le tue ali”. “E con questo? Mica mi vedono il c**o!”. Da qualche parte dell’Iowa, potrebbero spuntare un paio d’ali. Non da una creatura evanescente ed eterea, ma da uno che fumaun turco ein tv c’è ““: “Imparate a ridere ragazzi, è la strada verso l’amore…“ Gira per casa in boxer e ali. Forse anche mutandoni con l’elastico un po’ largo, ma il piumaggio sulle spalle è autentico. A Chicago, i primi a sapere della sua ‘venuta’, sono tre giornalisti del settimanale National Mirror. Che con i propri occhi e le proprie scarpe, vogliono andare a verificare l’attendibilità della notizia. La signora Pansy Milbank aveva bisogno ...