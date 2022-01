Metodo innovativo per l’istruzione degli adulti | vince il progetto di Treviglio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 gennaio 2022). Il Centro Provinciale per(CPIA) ditrionfa nella competizione per innovare. Con il“Parole in tasca” la scuola trevigliese si è classificata al primo posto nel concorso digitale organizzato da EPALE, la Piattaforma elettronica internazionale per l’apprendimentopromossa dalla Commissione Europa. Nel corso della manifestazione, docenti e studenti di oltre 70 CPIA d’Italia si sono sfidati nella progettazione di ambienti di apprendimento digitali per la didattica a distanza e in presenza, mettendo in campo strumenti e strategie di comunicazione digitali e piattaforme di collaborazione. Le squadre hanno ...