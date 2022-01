Meteo, correnti artiche in rotta verso l'Italia: le previsioni del weekend (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un impulso gelido proveniente dai Balcani sta interessando le nostre regioni adriatiche e, nel corso del fine settimana, dilagherà su tutto il Paese. I venti saranno sostenuti dai quadranti settentrionali e le temperature percepite crolleranno. Insisteranno le nebbie sulle pianure del Nord. Si fa strada l’ipotesi di una nuova irruzione polare alla fine del mese, questa volta più imponente e generalizzata. Il freddo potrebbe coincidere con i cosiddetti giorni della merla, che la tradizione popolare vuole come i più gelidi dell’anno.Le previsioni di sabato 22 gennaioAl Nord tempo prevalentemente soleggiato, salvo la continua insidia di nebbie e nubi basse sulle pianure. Allerta per l’aumento dello smog, Massime in diminuzione e comprese tra 8 e 11 gradi. Al Centro tempo stabile ma con temperature in netto calo. A metà giornata i valori oscilleranno tra 6 e 11 gradi. Al ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un impulso gelido proveniente dai Balcani sta interessando le nostre regioni adriatiche e, nel corso del fine settimana, dilagherà su tutto il Paese. I venti saranno sostenuti dai quadranti settentrionali e le temperature percepite crolleranno. Insisteranno le nebbie sulle pianure del Nord. Si fa strada l’ipotesi di una nuova irruzione polare alla fine del mese, questa volta più imponente e generalizzata. Il freddo potrebbe coincidere con i cosiddetti giorni della merla, che la tradizione popolare vuole come i più gelidi dell’anno.Ledi sabato 22 gennaioAl Nord tempo prevalentemente soleggiato, salvo la continua insidia di nebbie e nubi basse sulle pianure. Allerta per l’aumento dello smog, Massime in diminuzione e comprese tra 8 e 11 gradi. Al Centro tempo stabile ma con temperature in netto calo. A metà giornata i valori oscilleranno tra 6 e 11 gradi. Al ...

Advertising

SkyTG24 : Meteo, correnti artiche in rotta verso l'Italia: le previsioni del weekend - andreastoolbox : Meteo, correnti artiche in rotta verso l'Italia: le previsioni del weekend - Meteorobytweet : Nei prossimi giorni il tempo in Emilia-Romagna sarà conteso tra la rimonta dell'alta pressione e la discesa di geli… - MeteOnePB : ? #21gennaio: correnti artiche in arrivo: piogge e #neve in collina. Poi #freddo e venti di burrasca #meteo #Puglia… - EugenioBerto70 : Meteo: correnti artiche in rotta verso l'Italia -