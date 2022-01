Mercato Juventus | c' è un nuovo piano per avere subito Vlahovic

Advertising

SkySport : Juventus-Icardi, quel tentativo a inizio mercato: il Psg aveva chiesto Kean #SkyCalciomercato #Calciomercato… - enrick81 : @IntornoTv @famigliasimpson @napoliforever89 @CIAfra73 @Tvottiano @AgoCannella @carlo234556 @Cherish1972… - Fragiorgi1 : Chi non ama Arthur ha dei problemi con i sentimenti #Arthur #Juventus #Mercato - MondoBN : MERCATO, Bruno Guimaraes piace, ma solo - MondoBN : MERCATO, Marotta sornione su Dybala: la palla passa alla -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Per convincere la Fiorentina, ci sarebbe una nuova super offerta sul tavolo, tutto su Vlahovic Non è un mistero: laè alla ricerca di un attaccante di valore assoluto. Nonostante il ...... soprattutto quelle che mirano a svelare strategie e mosse di, l'ad nerazzurro Giuseppe ... riportando a galla retroscena e intrecci risalenti al suo addio allanel dicembre del 2018 e ...La Juventus non pare aver perso le speranze di arrivare, già durante il mercato di gennaio, a Vlahovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una nuova proposta piuttosto allettante per convince ...L'attaccante del Milan in vista della sfida di domenica: "Pirlo mi voleva ma sono rimasto al Chelsea e ho vinto la Champions... Bianconeri forti, soprattutto Dybala" ...