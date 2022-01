Melbourne | Albert Park | “Spesi venti milioni per gare più emozionanti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la grande emergenza dovuta al Covid-19, il tracciato didiè pronto a cambiare volto per adattarsi al meglio alle nuove monoposto che sfrecceranno in Australia nel weekend dal 8 al 10 aprile del 2022. La terra dei canguri ospiterà, infatti, la terza tappa del calendario di Formula Uno.: nuove migliorie al tracciato Andrew Westacott, Amministratore Delegato dell’AGPC, ossia l’ente organizzatore del Gran Premio d’Australia, è stato intervistato da speedcafe.com sulle migliorie che il tracciato ha portato in vista del nuovo anno di Formula Uno: “Quando si fanno cambiamenti al tracciato come quelli che abbiamo attuato – ha dichiarato – stimati in circa 20di dollari, non si portano a termine solo per i tre ...