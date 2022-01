Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Con la preghiera e il digiuno si possono respingere”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, ci ricorda la potenza di due strumenti, molto potenti, che abbiamo a disposizione per affrontare il combattimento. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Al di là, e indipendentemente, dalla personale fede che possiamo nutrire in Maria sotto il Titolo di Regina della Pace di, mi pare che ildella Madre di Dio e di Padre di Dio, ...MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" NESSUN MIRACOLO A, IL PARERE DI BROSIO: "MANCA UNA STRUTTURA DEDICATA" Sulla vicenda è intervenuto ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, esprime tutto il suo dispiacere di Madre, nel vedere che nonostante la sua venuta, molti dei suoi figli non le prestano attenzione e continuano a pe ...Tanti i segni e i prodigi nei primi giorni delle apparizioni di Medjugorje. La veggente Mirjana ha raccontato che, durante i ...