Meat Loaf: il dolore dei colleghi da Rebecca Ferguson a Boy George (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la morte di Meat Loaf, la rete è stata innondata da messaggi di cordodlio per la sua scomparsa. Di seguito alcuni di questi. Quali sono alcuni messaggi mandati per la morte di Meat Loaf? Molti di coloro che hanno lavorato al suo fianco sia come cantante che come attore sono stati i primi a utilizzare Twitter. La superstar Cher ha detto di essersi “divertita così tanto con Meat Loaf” quando hanno pubblicato il singolo di successo Dead Ringer for Love, aggiungendo: “Me lo sto immaginando o persone straordinarie nel mondo dell’arte muoiono ogni giorno?” Boy George Boy George, un’altra mega star della musica, ha scritto: “RIP MeatLoaf. Amore e preghiere a tutta la sua famiglia e ai suoi amici intimi”. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la morte di, la rete è stata innondata da messaggi di cordodlio per la sua scomparsa. Di seguito alcuni di questi. Quali sono alcuni messaggi mandati per la morte di? Molti di coloro che hanno lavorato al suo fianco sia come cantante che come attore sono stati i primi a utilizzare Twitter. La superstar Cher ha detto di essersi “divertita così tanto con” quando hanno pubblicato il singolo di successo Dead Ringer for Love, aggiungendo: “Me lo sto immaginando o persone straordinarie nel mondo dell’arte muoiono ogni giorno?” BoyBoy, un’altra mega star della musica, ha scritto: “RIP. Amore e preghiere a tutta la sua famiglia e ai suoi amici intimi”. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante americano Meat Loaf, vero nome Marvin Lee Aday, è morto a 74 anni. L'album di debutto 'Bat Out of Hell… - RollingStoneita : È morto Meat Loaf: il cantante di ‘Bat Out of Hell’ e attore in ‘Rocky Horror Picture Show’ aveva 74 anni… - RaiNews : Non è nota la causa del decesso di Michael Lee Aday, 74 anni, alias la rock star statunitense Meat Loaf, autore di… - ZaziedansleMM : RT @ricgazza: Lo storia debordante di Meat Loaf, l'Eddie del Rocky Horror Picture Show, cantante da 100 milioni di dischi, attore in 65 fil… - 4YMag : RT @rockonitalia: E’ morto MEAT LOAF, il cantante e attore aveva 74 anni #meatloaf -