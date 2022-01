Meat Loaf, addio al cantante ed attore di “The Rocky Horror Picture Show” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Meat Loaf, cantante ed attore noto per la partecipazione ai cult movie “The Rocky Horror Picture Show” e “The Fight Club” si è spento stanotte a 74 anni. L’annuncio arriva dall’agente dell’artista, Michael Greene: sulla pagina ufficiale è stato condiviso un post riguardo la dipartita: Our hearts are broken to announce that the incomparable Meat Loaf passed away tonight surrounded by his wife Deborah, daughters Pearl and Amanda and close friends.His amazing career spanned 6 decades that saw him sell over 100 Million albums worldwide and star in over 65 movies, including “Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” and “Wayne’s World.”“Bat Out ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)ednoto per la partecipazione ai cult movie “The” e “The Fight Club” si è spento stanotte a 74 anni. L’annuncio arriva dall’agente dell’artista, Michael Greene: sulla pagina ufficiale è stato condiviso un post riguardo la dipartita: Our hearts are broken to announce that the incomparablepassed away tonight surrounded by his wife Deborah, daughters Pearl and Amanda and close friends.His amazing career spanned 6 decades that saw him sell over 100 Million albums worldwide and star in over 65 movies, including “Fight Club”, “Focus”, “” and “Wayne’s World.”“Bat Out ...

