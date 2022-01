Matteo Renzi sul futuro Capo di Stato: "Non si può mettere Draghi in panchina. L'Italia non può permetterselo" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteo Renzi, interviStato dal quotidiano La Stampa, ha indicato una road map per le elezioni che cominceranno lunedì alle 15 per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. 'Penso che se c'è uno ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022), intervidal quotidiano La Stampa, ha indicato una road map per le elezioni che cominceranno lunedì alle 15 per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. 'Penso che se c'è uno ...

