Mattarella: "Non mi cercate più". E spinge Draghi sul Colle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualora servisse ancora , per una volta di più – l’ultima –, ha tagliato netto: non continuate a tirarmi per la giacca. Non ci sarà un secondo mandato, neppure a tempo. Sergio Mattarella, accomiatandosi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualora servisse ancora , per una volta di più – l’ultima –, ha tagliato netto: non continuate a tirarmi per la giacca. Non ci sarà un secondo mandato, neppure a tempo. Sergio, accomiatandosi...

Advertising

CarloCalenda : Riprovo. Se vogliamo arrivare alla continuità del Governo Draghi e della Presidenza Mattarella non c’è altra strada… - CarloCalenda : Abbiamo perso fin troppo tempo, è urgente definire subito un patto di legislatura. Proponiamo per sabato un confron… - lorepregliasco : Ecco i dati del nostro sondaggio per @SkyTG24: Mattarella e Draghi i nomi preferiti per il Quirinale. Berlusconi di… - TorriGraziano : Siete sulla torre con Mattarella, Berlusconi, Amato. Domanda: non vi vergognate? - liberiXelezione : RT @gr_grim: Mai parole furono più profetiche di quando Boris Johnson disse che, a differenza degli inglesi, gli italiani non amano partico… -