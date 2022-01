Mattarella: 'Non mi cercate più'. E spinge Draghi sul Colle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualora servisse ancora , per una volta di più " l'ultima ", ha tagliato netto: non continuate a tirarmi per la giacca. Non ci sarà un secondo mandato, neppure a tempo. Sergio Mattarella, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualora servisse ancora , per una volta di più " l'ultima ", ha tagliato netto: non continuate a tirarmi per la giacca. Non ci sarà un secondo mandato, neppure a tempo. Sergio, ...

Mattarella: 'Non mi cercate più'. E spinge Draghi sul Colle Qualora servisse ancora , per una volta di più " l'ultima ", ha tagliato netto: non continuate a tirarmi per la giacca. Non ci sarà un secondo mandato, neppure a tempo. Sergio Mattarella, accomiatandosi dal Csm, ha augurato ai consiglieri "buon lavoro con il nuovo Presidente". Non ci sono margini per ripensamenti e il ...

