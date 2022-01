Matrimonio egualitario? 'Sì lo voglio'. La raccolta firme per il referendum sulle unioni civili (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il sito è www.Matrimonio egualitario.it '. 'Davvero possiamo permetterci di pensare e stabilire attraverso le leggi che alcune coppie abbiano maggiore dignità di altre? E di conseguenza che vi siano ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il sito è www..it '. 'Davvero possiamo permetterci di pensare e stabilire attraverso le leggi che alcune coppie abbiano maggiore dignità di altre? E di conseguenza che vi siano ...

Advertising

gayit : Unioni Civili e Matrimonio Egualitario, ok smuovere le acque ma il #Referendum abrogativo è un rischio enorme… - zazoomblog : Matrimonio egualitario? “Sì lo voglio”. La raccolta firme per il referendum sulle unioni civili - #Matrimonio… - Luce_news : Matrimonio egualitario? “Sì lo voglio”. La raccolta firme per il referendum sulle unioni civili - n_nad1a : RT @matrimonio4all: ? Il Matrimonio Egualitario è già legale in oltre 130 nazioni ?? In Italia il Senato festeggia la mancata approvazione… - teinaocaffeina : RT @matrimonio4all: ? Il Matrimonio Egualitario è già legale in oltre 130 nazioni ?? In Italia il Senato festeggia la mancata approvazione… -