Masterchef Italia: alla sfida etnica eliminata Anna, Christian e Bruno a rischio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Riapre la cucina di Masterchef Italia: ieri in onda su Sky Uno la challenge con prodotti mediorientali e la gara in esterna a Trieste. Sotto gli occhi dei severi giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo, gli aspiranti chef...

MontiFrancy82 : @MasterChef_it : I sapori internazionali, Prova in esterna e Pressure Test a Trieste, un eliminato e due al ballott… - Corriere : MasterChef Italia, le pagelle della sesta puntata. Rivelazione Anissa Helou - SMSNEWSOFFICIAL : @MasterChef_it : I sapori internazionali, Prova in esterna e Pressure Test a Trieste, un eliminato e due al ballott… - SMSNEWSOFFICIAL : MASTERCHEF ITALIA: I sapori internazionali, Prova in esterna e Pressure Test a Trieste, un eliminato e due al ballo… - Italia_Notizie : Scontro sull'impiattamento: 'Sembra cibo per cani' -