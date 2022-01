Marina La Rosa festeggia 45 anni mezza nuda a letto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quarantacinquee non sentirli.Laè più provocante che mai eil compleanno con un video social ad alto tasso erotico. Seminelsi crogiola tra le lenzuola, ...

Quarantacinque anni e non sentirli. Marina La Rosa è più provocante che mai e festeggia il compleanno con un video social ad alto tasso erotico. Seminuda nel letto si crogiola tra le lenzuola, mostrando scorci sul suo bellissimo corpo. Classe 1977, Marina La Rosa compie oggi 45 anni. Diventata famosa nel 2000 con la prima edizione del "Grande Fratello", si è distinta durante il reality per il suo atteggiamento ambiguo e provocante.