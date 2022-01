Måneskin a Sanremo 2022: Victoria De Angelis e la sua magnifica frangia (Di venerdì 21 gennaio 2022) E, da allora, Victoria De Angelis la sua frangia non l’ha più lasciata. Sono cambiati i tagli, sono cresciti i successi, ma la frangetta della bassista dei Måneskin non ha perso il suo posto di protagonista della capigliatura. Certo, nel corso degli anni è cambiata. Nata in abbinamento al signature cut di Vittoria – medio, spettinato e rock – è diventata la protagonista del suo primo cambio look sotto le luci della ribalta. Un caschetto al mento, sormontato da una frangetta piena e pari, poggiata con delicatezza sulle sopracciglia. Un dettaglio perfetto per sottolineare gli occhi azzurrissimi di Victoria De Angelis. Una frangia unica e mutevole, pronta ad adattarsi ai cambi look di una vera rockstar. C’è stato un tempo, ad esempio, in cui la frangia ... Leggi su amica (Di venerdì 21 gennaio 2022) E, da allora,Dela suanon l’ha più lasciata. Sono cambiati i tagli, sono cresciti i successi, ma la frangetta della bassista deinon ha perso il suo posto di protagonista della capigliatura. Certo, nel corso degli anni è cambiata. Nata in abbinamento al signature cut di Vittoria – medio, spettinato e rock – è diventata la protagonista del suo primo cambio look sotto le luci della ribalta. Un caschetto al mento, sormontato da una frangetta piena e pari, poggiata con delicatezza sulle sopracciglia. Un dettaglio perfetto per sottolineare gli occhi azzurrissimi diDe. Unaunica e mutevole, pronta ad adattarsi ai cambi look di una vera rockstar. C’è stato un tempo, ad esempio, in cui la...

