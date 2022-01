Manchester United, ‘Sun’: “Ronaldo è un ipocrita, gli importa solo di se stesso” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Non è stata la prima volta, era già successo il mese scorso a Newcastle. Prima si lamenta del fatto che i giovani non seguano i suoi consigli e pretende di essere ammirato, poi guarda tutti dall’alto verso il basso; Ronaldo dà il peggiore degli esempi ed è un ipocrita. Le sue reazioni isteriche a ogni passaggio sbagliato rendono l’idea che gli importi solo di sé stesso, non della squadra. Ronaldo non può credere di poter trasformare la squadra da solo”. Questo è il giudizio del ‘Sun’, nota testata britannica, sul recente atteggiamento di Cristiano Ronaldo, leader tecnico del Manchester United. L’esterno d’attacco portoghese si è rivolto polemicamente a Ralf Rangnick, dopo una sostituzione durante il match con il ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Non è stata la prima volta, era già successo il mese scorso a Newcastle. Prima si lamenta del fatto che i giovani non seguano i suoi consigli e pretende di essere ammirato, poi guarda tutti dall’alto verso il basso;dà il peggiore degli esempi ed è un. Le sue reazioni isteriche a ogni passaggio sbagliato rendono l’idea che gli importidi sé, non della squadra.non può credere di poter trasformare la squadra da”. Questo è il giudizio del, nota testata britannica, sul recente atteggiamento di Cristiano, leader tecnico del. L’esterno d’attacco portoghese si è rivolto polemicamente a Ralf Rangnick, dopo una sostituzione durante il match con il ...

