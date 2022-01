Manchester United | ladri entrano in casa di Lindelof | moglie e bimbi si nascondono

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Terribile esperienza per la famiglia di Victor, centrale svedese del. LaMaja ha raccontato sui social che mercoledì scorso, mentre il marito era in campo contro il Brighton, deisono entrati nella loro abitazione. “Ero sola con entrambi i bambini ma siamo riusciti a nasconderci e a chiuderci a chiave in una stanza prima che entrassero in. Stiamo bene date le circostanze ma è stato un momento spaventoso e traumatico. Adesso siamo in Svezia, trascorrendo un po’ di tempo con le nostre famiglie“. Ilha confermato chee figli disono sotto shock ma illesi e ha assicurato massimo sostegno al giocatore e ai suoi familiari. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Commenta per primo Fichajes riporta che il Siviglia farà un nuovo tentativo per Anthony Martial , esterno d'attacco francese del. Il club spagnolo proverà a convincere i Red Devils facendo un'offerta per il prestito che copra l'intero ingaggio del classe 95.Oltre alla Roma, un'altra squadra che si troverebbe sulle tracce del centrocampista è il, bisognoso di rinforzi per risollevare la propria annata. Calciomercato Roma/ Olsen passa ...