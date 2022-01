“Mai nessuno mi chiamerà ‘mamma’. Ho tergiversato”: Michela Marzano su La Stampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Michela Marzano scrittrice e professoressa ordinaria di filosofia morale presso l’Università Paris Descartes, su La Stampa ha parlato di maternità. Una riflessione potente ed estremamente forte su un argomento che, da sempre, riguarda l’intero genere femminile, ossia diventare madri. Non sono madre, non lo sarò mai. Sebbene talvolta immagini ancora che, prima o poi, un bimbo arriverà: basta aspettare, mi dico; basta essere pazienti, mi ripeto; ti pare che, prima o poi, non divento mamma? Ma a chi la racconto? Time’s up! Il tempo è scaduto. La scrittrice dichiara a cuore aperto che, in tutto questo tempo ha tergiversato, ha scelto di non rischiare, forse per paura di riprodurre cose vissute, paura di prendersi una rivincita sulla vita, perché per anni ha pensato che non ce l’avrebbe mai fatta: Come posso occuparmi di ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 21 gennaio 2022)scrittrice e professoressa ordinaria di filosofia morale presso l’Università Paris Descartes, su Laha parlato di maternità. Una riflessione potente ed estremamente forte su un argomento che, da sempre, riguarda l’intero genere femminile, ossia diventare madri. Non sono madre, non lo sarò mai. Sebbene talvolta immagini ancora che, prima o poi, un bimbo arriverà: basta aspettare, mi dico; basta essere pazienti, mi ripeto; ti pare che, prima o poi, non divento mamma? Ma a chi la racconto? Time’s up! Il tempo è scaduto. La scrittrice dichiara a cuore aperto che, in tutto questo tempo ha, ha scelto di non rischiare, forse per paura di riprodurre cose vissute, paura di prendersi una rivincita sulla vita, perché per anni ha pensato che non ce l’avrebbe mai fatta: Come posso occuparmi di ...

Advertising

borghi_claudio : @istsupsan Ah capisco tutto, avete dei problemi con l'italiano, forse è per questo che non mi rispondete. Non è un'… - CarloCalenda : È stato caro e dolce per gli amici. Non ha mai ferito nessuno. Se non con la sua morte” Iscrizione funebre romana. - ItalianAirForce : #CostaConcordia, 10 anni fa anche l'#AeronauticaMilitare intervenne nelle operazioni di soccorso con un HH-3F dell'… - giorgiogaias : RT @mareblu201: Dalla parte della verità e della scienza e voi delle fake news, loro sapevano BoJo sbagliava e sbaglia. Poi fa niente se l’… - Dear_Inanna_Z : RT @Gigadesires: Chi pensa e scrive queste cose senza provare vergogna, è evidente che abbia la sicurezza di non doverne mai rendere conto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai nessuno La Giornata Parlamentare del 21 gennaio 2022 ... "Ci sono nomi in campo che non voterò mai. Bisogna mantenere la massima unione. Draghi ha un ... e, anche se Matteo Renzi ha detto che, Berlusconi a parte, non ci sarebbe nessuno veto di Iv, sono in ...

L'anno delle criptovalute: è davvero una nuova età dell'oro? I risparmiatori più prudenti sanno bene che non conviene mai concentrare tutti i propri risparmi in ... Come già detto, nessuno è obbligato a cambiare un Bitcoin o un Ethereum in dollari. La ...

Nessuno mi chiamerà mamma La Stampa Brown: “Necessari steward a tempo pieno” Secondo il CEO della McLaren Zak Brown assumere steward a tempo pieno potrebbe risolvere il "problema inconsistenza" della Formula 1 ...

Diana Di Meo, l'arbitro di calcio vittima di revenge porn: «La colpa non è mai della vittima» Diana Di Meo vittima di revenge porn. La giovane arbitro di calcio della sezione di Pescara, seguitissima sui social, ha denunciato in un video la diffusione di alcuni suoi ...

... "Ci sono nomi in campo che non voterò. Bisogna mantenere la massima unione. Draghi ha un ... e, anche se Matteo Renzi ha detto che, Berlusconi a parte, non ci sarebbeveto di Iv, sono in ...I risparmiatori più prudenti sanno bene che non convieneconcentrare tutti i propri risparmi in ... Come già detto,è obbligato a cambiare un Bitcoin o un Ethereum in dollari. La ...Secondo il CEO della McLaren Zak Brown assumere steward a tempo pieno potrebbe risolvere il "problema inconsistenza" della Formula 1 ...Diana Di Meo vittima di revenge porn. La giovane arbitro di calcio della sezione di Pescara, seguitissima sui social, ha denunciato in un video la diffusione di alcuni suoi ...