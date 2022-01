“Ma quali baci e carezze”. Soleil Sorge e Alex Belli, “ecco cosa hanno fatto davvero al GF Vip” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di ogni edizione del reality di Cinecittà, almeno due vipponi credono di essere più furbi dell’occhio del Grande Fratello e finiscono per essere scoperti. Com’è successo in questo GF Vip 6 a Soleil Sorge ed Alex Belli. Quanto accaduto sotto le coperte, qualche settimana fa, è sempre rimasto oggetto di conversazione sui social e, adesso che Delia Duran è in casa, pure degli inquilini. A parlarne, anche Manila Nazzaro ed Alessandro Basciano. Lo scottante mistero che si cela sotto le discusse lenzuola del GF Vip 6 è stato l’arma prescelta da Delia Duran per difendersi da Soleil Sorge. Appena fatto ingresso nello spiato appartamento, la cosiddetta pantera del Sud America ha cercato di metterla in difficoltà lasciandole intendere di sapere perfettamente quello ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di ogni edizione del reality di Cinecittà, almeno due vipponi credono di essere più furbi dell’occhio del Grande Fratello e finiscono per essere scoperti. Com’è successo in questo GF Vip 6 aed. Quanto accaduto sotto le coperte, qualche settimana fa, è sempre rimasto oggetto di conversazione sui social e, adesso che Delia Duran è in casa, pure degli inquilini. A parlarne, anche Manila Nazzaro ed Alessandro Basciano. Lo scottante mistero che si cela sotto le discusse lenzuola del GF Vip 6 è stato l’arma prescelta da Delia Duran per difendersi da. Appenaingresso nello spiato appartamento, la cosiddetta pantera del Sud America ha cercato di metterla in difficoltà lasciandole intendere di sapere perfettamente quello ...

