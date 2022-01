Lutto gravissimo nella musica | scompare il “Re” del rock | un dramma esagerato

Advertising

infoitcultura : Gravissimo lutto nel cinema: l’amatissimo attore muore a 37 anni, fan sconvolti - Silvestro52 : Si può uscire dalla quarantena per un lutto gravissimo? - LNN999 : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… - duiliobiella : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… - moriggi : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto gravissimo

Corriere dello Sport

per Fabio Rovazzi: nella giornata di ieri è morta la nonna. La notizia è stata data dallo stesso artista attraverso uno struggente post su Instagram in cui lo stesso Rovazzi ha ...I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 alla Chiesa Madre di Motta Sant'Anastasiaincidente questa mattina, 15 Gennaio 2022 intorno alle ore 6 a Motta Sant'Anastasia. Il sinistro ...Lutto nel mondo della cultura genovese: è morto Piero Parodi. Autore di tanti successi in dialetto come "A seissento" era un tifoso del Genoa ...Alessandro Bastoni annuncia la nascita di sua figlia: il nome della primogenita ricorda un grave lutto vissuto dal difensore dell'Inter.