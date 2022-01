Lungomare nord | sosta per motociclette e bici | ' Spazi necessari contro il traffico caos'

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare nord

il Resto del Carlino

CIVITANOVA - 'Lungo il nuovo tratto di marciapiede e ciclabile delnon saranno realizzati parcheggi per auto ma solo per motociclette e bici'. A precisarlo è l'assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai. Il progetto di riqualificazione, per il quale ...Questo ci avrebbe dunque permesso di dare respiro alla città ed al suoe poter avere un ... una metropolita di superficie che possa collegare velocemente daa sud l'intera fascia ...CIVITANOVA - «Lungo il nuovo tratto di marciapiede e ciclabile del lungomare nord non saranno realizzati parcheggi per auto ma solo per motociclette e bici». A precisarlo ...Sulla pista ciclabile del lungomare nord è previsto un altro intervento, che ne modificherà il percorso, invadendo una porzione di spiaggia, ma la modifica del tracciato non sarà sfruttata per realizz ...