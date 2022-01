Lulù si offende con Sophie: “Non sopporto che fai l’amicona con Soleil” (Video) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 le dinamiche della casa sono cambiate ancora grazie anche agli interventi “esterni”. Infatti la sorpresa della mamma di Sophie Codegoni con le sue parole contro Jessica e quelle di stima verso Soleil hanno fatto centro. Nella ormai famosa incursione della signora Valeria Pasciuti consigliò la figlia così: “Soleil è un’amica perché vi siete dette le cose in faccia, perché vi siete scannate ma è diretta, ti dice quello che è davanti, non dietro le spalle amore mio. Perché dietro le spalle siamo tutti capaci”. Da allora il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie ha fatto decisamente uno scatto in avanti e ora sembrano essere diventate le confidenti. Certo, prima d’ora avevano sempre avuto un rapporto di alti e bassi, lontananze ma anche vicinanze intime, però non ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 le dinamiche della casa sono cambiate ancora grazie anche agli interventi “esterni”. Infatti la sorpresa della mamma diCodegoni con le sue parole contro Jessica e quelle di stima versohanno fatto centro. Nella ormai famosa incursione della signora Valeria Pasciuti consigliò la figlia così: “è un’amica perché vi siete dette le cose in faccia, perché vi siete scannate ma è diretta, ti dice quello che è davanti, non dietro le spalle amore mio. Perché dietro le spalle siamo tutti capaci”. Da allora il rapporto traSorge eha fatto decisamente uno scatto in avanti e ora sembrano essere diventate le confidenti. Certo, prima d’ora avevano sempre avuto un rapporto di alti e bassi, lontananze ma anche vicinanze intime, però non ...

