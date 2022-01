Lulù arrabbiata con Sophie: “Basta fare l’amica di Soleil, quella ci odia ed è una S…” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da quando sua madre è entrata al GF Vip per metterla in guardia da Jessica Selassié, Sophie Codegoni ha raffreddato i rapporti con le principesse. Mentre si è allontanata da Lulù e Jessica, l’ex tronista in questi giorni è sempre più complice con Soleil Sorge. E di questa nuova “alleanza” si è lamentata fairy Lulù, che ieri è sbottata con la Codegoni. “Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. quella mi odia, stai con persone ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da quando sua madre è entrata al GF Vip per metterla in guardia da Jessica Selassié,Codegoni ha raffreddato i rapporti con le principesse. Mentre si è allontanata dae Jessica, l’ex tronista in questi giorni è sempre più complice conSorge. E di questa nuova “alleanza” si è lamentata fairy, che ieri è sbottata con la Codegoni. “Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male.è una persona che mie tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio.mi, stai con persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù arrabbiata Grande Fratello Vip 2021, pagelle 35a puntata/ Soleil e Delia, il pubblico si schiera Cara mia, Lulù ti ha detto una cosa perfetta e tu ti sei arrabbiata con lei. Il fatto è che Lulù ha capito che tu fai passare un messaggio orribile fuori. Ascolta tua sorella, ha detto delle parole ...

Gf Vip, la mamma di Sophie attacca Jessica: 'Stai facendo una pessima figura'. E Signorini interviene A sorpresa però la signora Pasciuti ha duramente attaccato Jessica per il suo voltafaccia, a suo dire, alla figlia: 'Lulù ti ha detto una cosa perfetta e tu ti sei arrabbiata con lei, lei ha capito ...

