L'ultima sfilata di Virgil Abloh per Louis Vuitton: gli uomini-angelo commuovono Le Carreau du Temple. Foto, dettagli, backstage e celebrities (Di venerdì 21 gennaio 2022) Commozione, celebrità e standing ovation. Ha lavorato alla sua ultima collezione fino all'ultimo respiro. Virgil Abloh non ha tralasciato nessun singolo dettaglio, dalla scenografia alla colonna musicale alla lista degli invitati, solo gli amici sinceri, che lo hanno omaggiato indossando le sue creazioni. Ha lasciato ai suoi più stretti collaboratori 38 pagine di appunti, costellati di disegni giocosi che si ispirano al The Wizard of Oz. Una sorta di diario con le sue riflessioni, la sua eredità spirituale. Il fil rouge della sua esistenza: "Siamo una generazione alla ricerca di regole che si possono spezzare. Ma chi le decide queste regole?" Il suo rapporto con il tempo che sapeva avere una scadenza: "La cosa più preziosa che abbiamo è il tempo". Non era solo uno stilista, era un'artista assoluto, laurea e master in ...

