L'ultima crociata politica contro Benedetto XVI (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'attacco partito dalla Germania a Benedetto XVI sul caso delle presunte coperture data a episodi di pedofilia da parte del clero nel suo periodo da arcivescovo di Monaco è un'azione dalla chiara natura politica: alimenta e manifesta il dissenso crescente tra l'episcopato germanico e Roma, un clima velato di "scisma" tra una Chiesa sempre più protestantizzata, aperta InsideOver.

