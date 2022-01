L’ultima carta del Cavaliere. Candidare al Quirinale Letta Sr. Il suo fedelissimo può fare breccia anche nel Pd. E per Salvini e Meloni non sarebbe facile opporsi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Guai per ora a pronunciare troppo forte il suo nome. La paura, mossa forse più da superstizione che da altro, è che alla fine possa venir bruciato. Eppure Gianni Letta è una carta che, col passare del tempo, sempre più grandi elettori cominciano a considerare. A destra, come a sinistra. E sono tanti i motivi: la situazione di stallo che si è creata nella mediazione tra partiti; il no categorico di buona parte di M5S e Pd alla possibilità che Mario Draghi emigri da Palazzo Chigi al Quirinale; la necessità, per ragioni numeriche, che questa volta al Colle salga un nome gradito al centrodestra (ma che non sia Silvio Berlusconi); e soprattutto i tanti incontri che, nel silenzio delle stanze di potere, si sono susseguiti proprio tra Letta e Mario Draghi. QUI CENTRODESTRA. L’ipotesi che alla fine si faccia strada il nome di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Guai per ora a pronunciare troppo forte il suo nome. La paura, mossa forse più da superstizione che da altro, è che alla fine possa venir bruciato. Eppure Gianniè unache, col passare del tempo, sempre più grandi elettori cominciano a considerare. A destra, come a sinistra. E sono tanti i motivi: la situazione di stallo che si è creata nella mediazione tra partiti; il no categorico di buona parte di M5S e Pd alla possibilità che Mario Draghi emigri da Palazzo Chigi al; la necessità, per ragioni numeriche, che questa volta al Colle salga un nome gradito al centrodestra (ma che non sia Silvio Berlusconi); e soprattutto i tanti incontri che, nel silenzio delle stanze di potere, si sono susseguiti proprio trae Mario Draghi. QUI CENTRODESTRA. L’ipotesi che alla fine si faccia strada il nome di ...

