Lui si vaccina | lei no vax | dopo 30 anni matrimonio finisce

(Adnkronos) – Il marito pro vax, vaccinato anche terza dose. La moglie no vax convinta. Divergenze insanabili, scontro totale. Risultato: dopo 30 anni di matrimonio, la separazione davanti al giudice. E' il Giornale di Vicenza a raccontare la vicenda che coinvolge una coppia. Entrambi pensionati 61enni, arrivati alla separazione giudiziale. La rottura si è consumata per le inconciliabili visioni su green pass e vaccino, come hanno raccontato al giudice. L'uomo, si legge, un anno fa aveva contratto il virus. dopo la guarigione, ha deciso di vaccinarsi e recentemente ha ricevuto anche il booster. La donna, invece, ha continuato a rifiutare la vaccinazione. Alla fine, hanno ritenuto che non fosse più opportuno vivere insieme. Ora toccherà al giudice definire i termini ...

