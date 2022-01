Luca Argentero e Cristina Marino, amore sotto la palma: eccoli al mare (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il momento perfetto per godersi il sole e il mare in una località esotica calda e dal cielo terso. Luca Argentero e Cristina Marino si prendono una pausa dagli impegni professionali e volano lontano con la loro piccola Nina Speranza. L’attore posta la spiaggia incontaminata con le palme, la moglie regala ai follower degli scorci del suo bikini mozzafiato. E la bimba è una piccola Mowgli… “Sempre sotto la palma” scrive Luca Argentero nella didascalia di una foto dalla spiaggia incantevole con tanto di cuoricino, a cui fa in fretta seguito quello della moglie Cristina Marino. Del resto il loro amore è nato proprio all’ombra di questa pianta! Cristina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il momento perfetto per godersi il sole e ilin una località esotica calda e dal cielo terso.si prendono una pausa dagli impegni professionali e volano lontano con la loro piccola Nina Speranza. L’attore posta la spiaggia incontaminata con le palme, la moglie regala ai follower degli scorci del suo bikini mozzafiato. E la bimba è una piccola Mowgli… “Semprela” scrivenella didascalia di una foto dalla spiaggia incantevole con tanto di cuoricino, a cui fa in fretta seguito quello della moglie. Del resto il loroè nato proprio all’ombra di questa pianta!...

