Luana D' Orazio | morta sul lavoro | dall' Inail 166mila euro di risarcimento alla famiglia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ai parenti diD', la giovane operaiail 3 maggio scorso in un'incidente sulnell'azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo (Prato), spettanodi indennizzo da ...

Ai parenti diD', la giovane operaia morta il 3 maggio scorso in un'incidente sul lavoro nell'azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo (Prato), spettano 166mila euro di indennizzo da parte dell'...Così, nelle anticipazioni di un'intervista del settimanale Oggi parlaCoppini, la titolare dell'azienda tessile in cui morìD', la giovane operaia madre di un bambino che fu ...Questo l’indennizzo calcolato dall’Istituto, ancora in fase di calcolo il risarcimento dell’assicurazione dell’azienda ...Ai parenti di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio scorso in un'incidente sul lavoro nell'azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo (Prato), spettano 166mila euro ...