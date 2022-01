Luana D’Orazio, da Inail 166mila euro di indennizzo per parenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’Inail ha calcolato l’indennizzo per i parenti di Luana D’Orazio, la giovane operaia morta in un incidente sul lavoro, stritolata dall’orditoio in un’azienda tessile di Montemurlo (Prato) lo scorso il 3 maggio. Secondo le tabelle ammonta a 166.000 euro. Lo riferisce ‘La Nazione’, precisando che il risarcimento dell’assicurazione dell’azienda è invece in fase di calcolo. “Non sapevo nulla di quella manomissione. Lavoro anche io in fabbrica, la mia colpa è stata quella di non aver vigilato abbastanza”, afferma Luana Coppini, la titolare dell’orditura di Montemurlo, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ e riportata dalla ‘Nazione’, ripetendo quello che aveva già detto al pm durante l’interrogatorio di garanzia e quello che hanno sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’ha calcolato l’per idi, la giovane operaia morta in un incidente sul lavoro, stritolata dall’orditoio in un’azienda tessile di Montemurlo (Prato) lo scorso il 3 maggio. Secondo le tabelle ammonta a 166.000. Lo riferisce ‘La Nazione’, precisando che il risarcimento dell’assicurazione dell’azienda è invece in fase di calcolo. “Non sapevo nulla di quella manomissione. Lavoro anche io in fabbrica, la mia colpa è stata quella di non aver vigilato abbastanza”, affermaCoppini, la titolare dell’orditura di Montemurlo, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ e riportata dalla ‘Nazione’, ripetendo quello che aveva già detto al pm durante l’interrogatorio di garanzia e quello che hanno sempre ...

