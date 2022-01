Love is in the Air, anticipazioni settimanali da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022: Kiraz portata in ospedale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivano le anticipazioni settimanali di Love is in the Air, la soap opera turca più amata sul piccolo schermo. La storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia al pubblico con la seconda stagione dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate. anticipazioni settimanali Sen Çal Kap?m?: Kiraz e i sospetti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivano lediis in the Air, la soap opera turca più amata sul piccolo schermo. La storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia al pubblico con la seconda stagione dalaldalle ore 16:55. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate.Sen Çal Kap?m?:e i sospetti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Ecco le trame dei prossimi episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity da… - UCandu2 : RT @heinz_spack: @PepperGirlss @RyansHotRides @nitishuna @Dndad4 @haywired50 @love_missylove @Tullage @Rim_Caballero @Oh_Stormy_ @QueenPa47… - Iugarini : RT @GesuKrishna: Mi piace pensare che il verso di 'Russians' in cui Sting dice 'I hope the Russians love their children too' sia da intende… - GesuKrishna : Mi piace pensare che il verso di 'Russians' in cui Sting dice 'I hope the Russians love their children too' sia da… - Aloha1Dive : RT @heinz_spack: @PepperGirlss @RyansHotRides @nitishuna @Dndad4 @haywired50 @love_missylove @Tullage @Rim_Caballero @Oh_Stormy_ @QueenPa47… -