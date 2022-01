Love is in the air anticipazioni: Piril ed il terribile sospetto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo, o meglio cosa viene scoperto nella nostra soap opera turca per eccellenza. Anche oggi, 21 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air. Dove la situazione tra Serkan ed Eda sembra essere sempre più complicata del previsto, ma andiamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo, o meglio cosa viene scoperto nella nostra soap opera turca per eccellenza. Anche oggi, 21 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguardais in the air. Dove la situazione tra Serkan ed Eda sembra essere sempre più complicata del previsto, ma andiamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

poongijoonie : @HYBE_MERCH I'M LOVE THE HOODIE OMFJDKKSJSK - mycutepixel_nft : @Taidao_Studio Hahahahaha ^____^ I love the expression 'mofumofu' ???? - radiokemonia : Stai ascoltando: Tears for Fears - Sowing The Seeds Of Love La musica anni 80 solo su - _ashygirl__ : RT @_ashygirl__: #Myfirstlove is out now. show me some love in the comments. vi leggo tuttx! Utilizzate i commenti dei capitoli, come una… - v1e_ky0n : 4/12 did the polariod love challenge wjdjsjsjajdjja -