Love is in the air, anticipazioni 24 gennaio: Kiraz rischia la vita! anticipazioni Love is in the air prossima puntata lunedì 24 gennaio. La piccola Kiraz rischia la vita, neanche Serkan può salvarla adesso. Una brutta disavventura per la famiglia Yildiz/Bolat. La bambina di Eda e Serkan rischia gravi conseguenze di salute a causa della sua allergia alle fragole. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata con le anticipazioni di Love is in the air. Eda con la piccola Kiraz (Love is in the air)Serkan ha fatto costruire per Kiraz un'area asilo all'interno della Art Life. Una sorpresa per la stessa Eda, che non ne sapeva nulla. In questo modo il Bolat potrà stare con la bambina e soprattutto potrà convincere la Yildiz a tornare a lavorare insieme a ...

