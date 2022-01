L' ospedale comunica alla famiglia la morte della signora Agnese | ma lei è viva L' Asl | ' Spiacevole equivoco'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Era stata data per morta dall'Asl, ma in realtà era. E' quanto accaduto ad una donna di Casal di Principe (Caserta) , la 52enneGrimaldi, ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni. "Si è ...

Cinque ore dopo è arrivata la seconda telefonata da parte dell': "la signora Grimaldi è viva, è in condizioni critiche ma stabili. Ci scusiamo per l'errore". I familiari hanno tirato un ...Lol'Unità di crisi Covid della Regione Lazio. 'Ricordiamo l'assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze', ...Casal di Principe – Era stata data per morta dall’Asl, ma in realtà era viva. E’ quanto accaduto ad una donna di Casal di Principe (Caserta), la 52enne Agnese Grimaldi, ricoverata al Covid Hospital di ...Proseguono gli accertamenti sulla vicenda della donna che denuncia di aver perso il suo bebè dopo essere stata “respinta” dall’ospedale ...