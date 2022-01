Lorenzo Parelli, ucciso da una trave nel suo ultimo giorno di stage (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo studente di 18 anni partecipava a un progetto di alternanza scuola-lavoro. Una barra lo ha centrato alla testa. Brillante studente, voleva la patente nautica Leggi su corriere (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo studente di 18 anni partecipava a un progetto di alternanza scuola-lavoro. Una barra lo ha centrato alla testa. Brillante studente, voleva la patente nautica

ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - Terry30640485 : RT @fiomnet: ???? Siamo sconcertati per la morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l’azienda metalmeccanica Bu… - smendoliera : RT @ZanAlessandro: Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto sul po… - Noviolenzadonne : RT @fiomnet: ???? Siamo sconcertati per la morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l’azienda metalmeccanica Bu… -