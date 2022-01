Lorenzo Parelli, il 18enne morto in azienda nell’ultimo giorno del suo tirocinio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si trovava all’interno dell’azienda di Lauzacco (a Pavia di Udine) nel suo ultimo giorni di tirocinio. Quello stage che serviva per completare il suo percorso formativo previsto dall’alternanza scuola-lavoro per introdurre i più giovani, ancora in età scolare, al mondo dell’occupazione. Ed è morto lì dentro, a soli 18 anni, schiacciato da una putrella, una barra meccanica, che lo ha investito per cause ancora da chiarire. È morto così Lorenzo Parelli, sul colpo. Sotto il peso di quella trave d’acciaio che lo ha investito. Il giovane studente aveva iniziato il proprio tirocinio in azienda diversi mesi fa. Frequentava l’istituto Bearzi di Udine e aveva ottenuto il via libera per il suo tirocinio in quell’azienda ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si trovava all’interno dell’di Lauzacco (a Pavia di Udine) nel suo ultimo giorni di. Quello stage che serviva per completare il suo percorso formativo previsto dall’alternanza scuola-lavoro per introdurre i più giovani, ancora in età scolare, al mondo dell’occupazione. Ed èlì dentro, a soli 18 anni, schiacciato da una putrella, una barra meccanica, che lo ha investito per cause ancora da chiarire. Ècosì, sul colpo. Sotto il peso di quella trave d’acciaio che lo ha investito. Il giovane studente aveva iniziato il proprioindiversi mesi fa. Frequentava l’istituto Bearzi di Udine e aveva ottenuto il via libera per il suoin quell’...

Advertising

AngeloR54671811 : RT @AlbertoLetizia2: Una notizia tragica da Lauzacco in provincia di Udine. Un ragazzo di 18 anni, al suo ultimo giorno di stage alternanza… - Aba_Tweet : Faceva il tirocinio per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Era al suo ultimo giorno. È morto colpito da una t… - maxbass82 : RT @ConteRetweet: 'Dramma a #Lauzacco: 18enne muore schiacciato nel suo ultimo giorno di #tirocinio' Quello che pudicamente chiamano tiroc… - 60_cla : RT @AlbertoLetizia2: Una notizia tragica da Lauzacco in provincia di Udine. Un ragazzo di 18 anni, al suo ultimo giorno di stage alternanza… - Tony50863663 : RT @AlbertoLetizia2: Una notizia tragica da Lauzacco in provincia di Udine. Un ragazzo di 18 anni, al suo ultimo giorno di stage alternanza… -