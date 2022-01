Lorenzo Balducci | chi è | età | carriera | film | teatro | altezza | serie tv | chi è il fidanzato | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è nato a Roma il 4 settembre del 1982 ed è un noto attore, nipote dello scultore marchigiano Elioe secondogenito di Angeloe Rossana Thau.ha iniziato a studiare recitazione all’età di 14 anni, poi nel 2001 è stato protagonista a, accanto a Myriam Catania, in Romeo e Giulietta di Claudio Boccaccini. Ha debuttato sul grande schermo con ilI cavalieri che fecero l’impresa ed è ...