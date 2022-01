Loredana Lecciso concorrente della prossima Isola dei Famosi? La compagna di Al Bano Carrisi svela la realtà

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Laedizione dell’deiprenderà avvio a marzo, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip6. Al timone del reality show, ancora una volta Ilary Blasi, ma il cast dei naufraghi è ancora in definizione. Molti sono i rumors che si rincorrono a riguardo, ma, ancora, nulla è stato confermato. Tra i papabili concorrenti anchedi Al. La showgirl potrebbe partecipare al reality show in coppia con la figlia Jasmine, secondo le indiscrezioni.ha deciso di raccontare la verità sulla sua possibile partecipazione all‘deial magazine Vero Tv, come riportato da Gossip e Tv.dei ...