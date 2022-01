Lombardia, l'ondata prima dose sta finendo. Oggi un'altra Vax night a Sesto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo zoccolo duro dei No vax lombardi non demorde, sebbene sia sempre più all'angolo. Crollano, infatti, le richieste delle prime dosi, nonostante le limitazioni per i non immunizzati, sprovvisti del ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo zoccolo duro dei No vax lombardi non demorde, sebbene sia sempre più all'angolo. Crollano, infatti, le richieste delle prime dosi, nonostante le limitazioni per i non immunizzati, sprovvisti del ...

Advertising

you_trend : La #Lombardia è l'unica regione che raccoglie i dati giornalieri sugli interventi del 118 per motivi respiratori o… - PaolaMessina19 : RT @parpinellivo: In #Lombardia ci sono in isolamento per #Covid circa 3.900 operatori sanitari. Tra gli assenti, pochi hanno sintomi. La q… - parpinellivo : In #Lombardia ci sono in isolamento per #Covid circa 3.900 operatori sanitari. Tra gli assenti, pochi hanno sintomi… - NOprisonersEVER : Nel 2020 la prima ondata ci ha travolto x via di ritardi/errori di reazione di Regione Lombardia/Governo conte.2 an… - MatteoDiLallo : RT @you_trend: La #Lombardia è l'unica regione che raccoglie i dati giornalieri sugli interventi del 118 per motivi respiratori o infettivi… -